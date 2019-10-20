2019-10-20T14:44:54+03:00
Происшествия

В Казани задержали водителя машины, который утром сумел скрылся от экипажа ДПС

Им оказался 26-летний молодой человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утро воскресенья, 20 октября, началось с погони патрульной машины ДПС за автомобилем ВАЗ 2113. Легковушка с тонированными стеклами и без госномеров была замечена автоинспекторами на улице Гвардейская. Водитель проигнорировал требование остановиться и начал уходить от сотрудников ГИБДД на высокой скорости.

Погоня закончилась аварией на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской. Там патрульная машина столкнулась с иномаркой “Хундай Солярис” и опрокинулась.

“Тринадцатая” же в это время успела скрыться. Был объявлен план перехват. Днем лихач был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний молодой человек, сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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