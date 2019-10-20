В Казани задержали водителя машины, который утром сумел скрылся от экипажа ДПС
Утро воскресенья, 20 октября, началось с погони патрульной машины ДПС за автомобилем ВАЗ 2113. Легковушка с тонированными стеклами и без госномеров была замечена автоинспекторами на улице Гвардейская. Водитель проигнорировал требование остановиться и начал уходить от сотрудников ГИБДД на высокой скорости.
Погоня закончилась аварией на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской. Там патрульная машина столкнулась с иномаркой “Хундай Солярис” и опрокинулась.
“Тринадцатая” же в это время успела скрыться. Был объявлен план перехват. Днем лихач был задержан полицейскими. Им оказался 26-летний молодой человек, сообщает МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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