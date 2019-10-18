2019-10-18T18:45:01+03:00
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах могут получить от страховой до 2 миллионов рублей

Такие деньги полагаются за причиненный вред здоровью
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Пострадавшим нужно обратиться в офис страховой компании с заявлением о причиненном ущербеПострадавшим нужно обратиться в офис страховой компании с заявлением о причиненном ущербеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что все пострадавшие в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб в Чебоксарах, получат деньги от страховой компании. Так, каждому из них могут выплатить до 2 миллионов рублей за вред привеченный здоровью и до 23 тысяч – за вред имуществу.

Для этого, пострадавшим нужно обратиться в офис компании «Ингострах» с заявлением о причиненном ущербе. При себе им нужно иметь справку из травмпункта.

Напомним, авария произошла в среду, 16 октября, в 14.38. 22-летний водитель троллейбуса потерял управление из-за того, что у него свело ногу. Транспортное средство на полном ходу врезалось в столб. Его переднюю часть разворотило так, что она частично продавилась в салон. В ДТП пострадал 31 человек, 10 из них – несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей
В Нижнекамске на пять дней перекроют движение по улице Бызова
Администрация Чебоксар возьмет в кредит еще 345 миллионов рублей
В Казани "Лексус" припарковали так, что слепой пешеход еле протиснулся
В Казани идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины, который не ориентируется в пространстве
В Татарстане разыскивают неизвестный грузовик, который насмерть сбил пешехода
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
В Татарстане бизнесмену, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года колонии-поселения
Детский омбудсмен Татарстана приедет в Набережные Челны, чтобы обсудить конфликт родителей и учителей школы №55
С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец
В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части: один человек погиб, двое пострадали
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
19 октября в Татарстане может пойти мокрый снег
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование дочери
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана
К 8,5 годам колонии приговорили жителя Чувашии за убийство младшего брата
С начала 2019 года в Татарстане в два раза увеличилось число владельцев машино-мест
«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Йокеритом» в овертайме
В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике
В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей
В Татарстане создадут региональный фонд защиты обманутых дольщиков
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан
В Казани появится прямой выезд с улицы Аббасова на Мамадышский тракт
В Чувашии пенсионер погиб из-за курения в постели