Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах могут получить от страховой до 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-18T18:45:01+03:00

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Стало известно, что все пострадавшие в ДТП с троллейбусом, который врезался в столб в Чебоксарах, получат деньги от страховой компании. Так, каждому из них могут выплатить до 2 миллионов рублей за вред привеченный здоровью и до 23 тысяч – за вред имуществу.

Для этого, пострадавшим нужно обратиться в офис компании «Ингострах» с заявлением о причиненном ущербе. При себе им нужно иметь справку из травмпункта.

Напомним, авария произошла в среду, 16 октября, в 14.38. 22-летний водитель троллейбуса потерял управление из-за того, что у него свело ногу. Транспортное средство на полном ходу врезалось в столб. Его переднюю часть разворотило так, что она частично продавилась в салон. В ДТП пострадал 31 человек, 10 из них – несовершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU