В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом возросло до 31 человека
Минздрав Чувашии уточнил количество пострадавших в аварии с троллейбусом, которая произошла 16 октября в 14.38 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах.
- На 17 октября, в результате ДТП пострадал 31 человек, из них 10 несовершеннолетних, тяжелых пострадавших нет, - сообщили в ведомстве. - Пятеро взрослых и один несовершеннолетний госпитализированы со средней степенью тяжести. 16-ти взрослым и девяти несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение.
Напомним, по факту данной аварии проводится доследтсвенная проверка, ситуацию под контроль взял глава Чувашии Михаил Игнатьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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