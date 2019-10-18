В Чебоксарах в ДТП с троллейбусом пострадал 31 человек: названы причины аварии

По факту дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарах с троллейбусом уголовного дела возбуждать не будут. И это несмотря на большое количество пострадавших - 31 человек, среди которых 10 несовершеннолетних. Все они получили травмы легкой и средней степени тяжести - ушибы, переломы, ссадины.

- После тщательного выяснения всех обстоятельств аварии возбуждено административное правонарушение по статье "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - сообщил собственный источник "Комсомольской правды - Казань" в правоохранительных органах.

Также стала известна и причина по которой произошло ДТП. Водитель троллейбуса, который сейчас находится в больнице, сообщил сотрудникам Госавтоинспекции МВД Чувашии - он потерял управление из-за того, что у него свело ногу.

Напомним, в среду в 14.38 троллейбус с пассажирами на полном ходу съехал с дороги и врезался в столб. Переднюю часть общественного транспорта разворотило так, что она частично продавилась в салон. В результате аварии с места происшествия в больницу увезли 26 человек, на следующий день количество пострадавших увеличилось до 31 человека. Среди пострадавших - десять несовершеннолетних.