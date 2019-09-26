2019-09-26T15:03:32+03:00
Недвижимость

Отключение воды 27 сентября в Казани не отразится на отоплении домов

Водоснабжения не будет в течение 30 часов
Наиля ГАЛИМОВА
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Еще в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.Еще в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.Фото: Алина НИЗАМОВА
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27 сентября с 22.00 из-за масштабных внеплановых ремонтных работ на Волжском водозаборе отключат воду в четырех районах Казани. Подача воды будет прекращена на 30 часов в 1 788 многоквартирных жилых домах, 10 тысячах частных домов и 800 объектах социальной сферы. Еще в 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.

Как отметил на совещании штаба по вопросам ЖКХ в Исполкоме города председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов, отключение никак не отразится на работе системы отопления домов, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Водоснабжения не будет в течение 30 часов. Из них 6 часов займет опорожнение водовода, 18 часов – выполнение ремонтных работ и 5 часов – промывка, обеззараживание системы и регулировка гидравлического режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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