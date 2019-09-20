В четырех районах Казани на два дня отключат воду

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-20T16:05:05+03:00

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27 сентября в Казани с 22.00 из-за внепланового ремонта на Волжском водозаборе отключат воду в четырех районах Казани. Вернется она в дома утром 29 сентября. Итак адреса, где его не будет в указанные дни.

В Авиастроительном районе по улицам: 1-я Армавирская, 3-я Армавирская, 2-я Бадаева, пер.2-я Бадаева, 2-я Заречная, 2-я Ленинградская, 1-я Муромская, 2-я Муромская, 3-я Муромская, 4-я Муромская, 5-я Муромская, 1-я Пермская, 2-я Пермская, 1-я Поперечно-Карагандинская, 2-я Поперечно-Карагандинская, 3-я Рабочая, 1-я Сосновая, 2-я Шатурская, 2-я Школьна; Авиастроителей, Айдарова, Ак Каен, Апрельская, Арбатская, Ашхабатская, пер.Ашхабадский;

Бавлинская, Багратиона, Бадаева, Балакирева, Балтасинская, Балтийская, Петра Баранова, Батумская, Белинского, Беломорская, Бестужева, Мусы Бигиева, Блочная, Большая Армавирская; Васнецова, Верещагина, Вильямса, Волгодонская, Вологодская, Волховская, Воронихина, Петра Витера, Восход; Гафиатуллина, Гидростроя, Глинки, Маршала Говорова, Годовикова, Гомельская, Горбунова, Гори, Ульяны Громовой, Гудованцева; Дениса Давыдова, Дементьева, Джамбула, Джапаридзе, Добролюбова, Донецкая, Дубинина, Дунайская; Ермоловой;

Желябова, Жигулевская; Заботина, пер.Заботина, Заинская, Заозерная, Зелинского; Иванычева, Ижевская, Инвентарная, Индустриальная, Ишимская; Камышинская, Карагандинская, Карамзина, Керченская, Софьи Ковалевской, Кольцевая, Копылова, Валентина Котика, Котовского, Олега Кошевого, Краснодонская, пер.Краснодонский, Краснокамская, Краснопресненская, Кубанская, пер.Кубанский, Абая Кунанбаева, Янки Купалы, Курай, Кутузова, пер.Кутузовский; Леваневского, Левитана, Ленина, Ленинградская, Лечебная, Литвинова, Луганская, Лукина, Луначарского, Лядова, Лянгузова;

Максимова, Малая Армавирская, Малая Печерская, Мамина-Сибиряка, Мариупольская, Маркина, Мелекесская, Мечтателей, Михаила Миля, Минина, Мирас, Моисеева, Молодежная, пер.Молодежный; Алишера Навои, Ново-Караваевская, Нурлатская, пер.Нурлатский; Обнорского, Обочная, Огарева, Односторонняя Луговая, Ольховая, Осиновая;

Академика Павлова, Панфиловцев, Переломная, Софьи Перовской, Пестеля, Петлякова, Победы, Побежимова, пер.Побежимова, Пожарского, пер.Пожарского, Поперечно-Астраханская, Поперечно-Беломорская, Поперечно-Большая, Поперечно-Шатурская, Почтовая, Пржевальского, Пришвина, Пятигорская; Райниса, Рижская, Рубиновая, Рыночная; Сарапульская, Северная, Северополюсная, Сентябрьская, Серафимовича, Симонова, Симферопольская, Смоленская, Собинова, Соликамская, Социалистическая, Ставропольская, Станиславского, Суворова, Сумская, Сухорецкая, Сухуми;

Таймырская, Таллы Яр, Тамбовская, Тар Урам, Тбилисская, Теплично-Комбинатская, Тимирязева, Трамвайная, Тренева, Турского, Тэцевская, Тюленина, Тюлячинская; Ударная, Успенского; Ивана Федорова; Харьковская, Хлебозаводская; Центральная (Крутушка), Центрально-Мариупольская, Циолковского; Чайковского, Лизы Чайкиной, Чапаева, Челюскина, Челюскинцев, Леонида Черкасова, Черняховского, Читинская, Чугуевская; Шадрина, Шатурская, Шаумяна, Любы Шевцовой, Шомыртлы; Яз, Ялтинская, Янтарная.

В Кировском районе по улицам: 1-я Вольная, 1-й Красочный тупик, 1 Мая, 2-я Вольная, 2-я Залесная, 2-й Красочный тупик, 2-я Ново-Осиновская, 2-я Осиновская, 2-я Юго-Западная, 3-я Ново-Осиновская, 4-я Залесная, 5-я Залесная, 6-я Залесная, 7-я Залесная, 8-я Залесная, 9 Мая, 25 Октября, 40 лет Октября;

Аккош, Аксакова, пер.Аксакова, Аксу, Актанышская, пер.Актанышский, Актюбинская, Алан, Алафузова, Алеутская, Алтынова, Айрата Арсланова, пер.Аулак; Бабушкина, Баженова, Базарная, Галимджана Баруди, Батыршина, Богатырева, Болгарская, Болотникова, пер.Болотникова, Большая Крыловка, Большая Мухаметшина, Бородина, Бугринская;

Варшавская, пер.Варшавский, Васильченко, Мулланура Вахитова, Внешняя, Восстания, Выборная, Вьюжная; Герцена, Гладилова, Глазовская, Глубокое Озеро, Гончарова, Горсоветская, Горьковское шоссе, Гривская, Грузовая, Гузель; пер.Дачный, Дежнева, Декабристов, Деловая, Гавриила Державина, Димитрова, Дренажная, Дружинная; Ежевичная, Еловая (Калинина); Залесная, Заливная, пр.Заречье, Зилантовская, Зимняя; Интернатная, Иртышская; Йолдызлы;

Кавказская, Калиновского, Калугинская, Канашская, Карпатская, Кемеш, Кировская дамба, Кольцова, Коммунаров, Комсомольская, пер.Красноармейский, Краснококшайская, Красносельская, Красочная, пер.Красочный, Кулахметова, Кырлай; Лазарева, Ландышевая, пер.Ландышевый, Лебяжье Озеро, Лебяжья, Ленская, пер.Лесной, Лесопарковая, пер.Лесопарковый, Лесопильная, Ломоносова, Луговая, Лукницкого, Лушникова;

Малая Крыловка, Малая Мухаметшина, Маршрутная, Мастеров, Межевая, пер.Межевой, Можайского, Молдавская (Залесный), Павла Морозова, Музыкальная; Насыпная, Несмелова, Низовая, Ново-Квартальная, Ново-Осиновская, Ново-Светлая, пер.Ново-Осиновский, Новоселова; Односторонка Гривки, пер.Односторонки Гривки, Одноэтажная, Окольная, Окская, Оружейников, Осиновская, пер.Осиновский, Осипенко;

Паратская, Паровозников, Александра Пархоменко, Передовая, Песенная, Петрова, Пилотская, Плужная, Повстанческая, Пограничная, Полевая (Крыловка), Полесская, Ползунова, Полоцкая, Поперечно-Базарная, Поперечно-Гривская, Пороховая, пер.Прибрежный, Привокзальная, Приволжская, Прирельсовая, пер.Пришкольный, Проезжая, Пролетарская, Проточная, пер.Проходный, Прудная, Псковская, Путейская; Репина, Родниковая;

Виктора Сажинова, Сазлы, Самарская, Сафина, Светлая, Свияжская, Селянская, Сердаш, Серова, Серпуховская, Симбирская, Славянская, Слободская, Смычки, пер.Совхозный, Солнечная (Пороховая Слобода), пер.Солнечный, Стожки, Сулеймановой; Таганрогская, Тан, Тансык, Тасма, Ташлы, Телецентра, Тепловозников, Тетюшская, пер.Тихий, Токарная, Труда, Тургенева; Узорная, пер.Узорный, Узянле, пер.Узянле; Фабричная, Нурихана Фаттаха, Фрунзе; Степана Халтурина, Хибинская; Чигорина, Чкалова; Шавкат, Шоссейная, пер.Шоссейный, Шульгина, Шумная; Щедрина; Энгельса; Юбилейная, Юлдаш, Наиля Юсупова; Ягодинская, Яруллина.

В Московском районе по улицам: 2-я Юго-Западная, 10-я Союзная; Автосервисная; Бакалейная, Галимджана Баруди, Батыршина, Беломорская, Блюхера, Большая Шоссейная, Бондаренко; Васильченко, Мулланура Вахитова, Волгоградская, Воровского, Восстания, Восход, Выборгская, пер.Выборгский; Гагарина, Городская, Горсоветская, Гудованцева; Декабристов; Желатиновая; Заводская; пр.Ибрагимова, Исаева; Анвара Каримова, Кемеровская, Коломенская, Копылова, Короленко, Академика Королева, Красный Маяк, Кулахметова;

Левченко, Ленская, Лушникова; Миляш, Моисеева, Мостотряд-3, Профессора Мухамедьярова; Науруз, Низовая; Обнорского, Окольная; Правосудия, Пятигорская; Рахимова; Сабан, Северо-Западная, Серова, Солдатская, Соловецких Юнг, Соловьиная, Сосновая; Тенистая, Хасана Туфана, Тэцевская; Урман, Шамиля Усманова; Сибгата Хакима, Химиков, Химическая, Хлебозаводская; Черноморская, Четаева, Чистопольская, Чкалова; Шатурская; Энергетиков; Югославская, пер.Югославский, Ютазинская; Ялкын, Яловице, пр.Ямашева, Яруллина;

В Ново-Савиновском районе по улицам: 2-я Кадышевская, 3-я Кадышевская, 5-я Кадышевская, 7-я Кадышевская, 8-я Кадышевская, 9-я Кадышевская, 10-я Кадышевская, 11-я Кадышевская, 12-я Кадышевская; Адоратского (четные номера домов от №6 по №90, нечетные номера домов от №15 по №65), пр.Фатыха Амирхана (четные номера домов от №2 по №62, нечетные номера домов от №25 по №109), Апастовская; Билярская;

Волгоградская, Воровского, Восстания; Гаврилова, Гагарина, Ярослава Гашека, Голубятникова; Жилищная; Звениговская; пр.Ибрагимова, Измайловская; Кемеровская, Ключищенская, Алексея Козина, Коллективная, Комбинатская, Короленко, Краснодарская; Академика Лаврентьева, Лениногорская; Монтажная, Мусина (четные номера домов от №30 по №80, нечетные номера домов от №31 по №71); Нижняя Торфяная; Октябрьская (20-й квартал); Пермская, Полянская; Семиозерская, Силикатная, Совнархозовская, Солдатская; Транспортная; Филиальная; Маршала Чуйкова; Южная; пр.Ямашева (четные номера домов), Яранская.

На следующих улицах водоснабжение будет с пониженным давлением:

В Московском районе: Волгоградская (четные номера домов с №2 по №20, нечетные номера домов с №1 по №33), Воровского, 17, 19, 19а, Восстания (четные номера домов с №28 по №40/160, нечетные номера домов с №31 по №45); Гагарина (четные номера домов с №24 по №28, нечетные номера домов с №83 по №103); Декабристов (четные номера домов с №100 по №186, нечетные номера домов №189, 191, 193); Енисейская, Ибрагимова (четные номера домов с №2 по №40/24); Академика Королева, 2, 3, 4, 6, 8; Ленская, 2, 3а, 4; Партизанская, Тверская, Тунакова, Фурманова, Ямашева (четные номера домов с №4 по №24/40, нечетные номера домов с №1 по №7/42);

В школах по адресам: Гагарина, 26а (№75), Гагарина, 101а (№75), Декабристов, 156а (№120), Енисейская, 5 (№61), Академика Королева, 3, Тверская, 2а (№55), Фурманова, 5а (№8), Ямашева, 8 (№13). А также в детских садах: Волгоградская, 11а (№240), Воровского, 19а (№184), Восстания, 32а (№286), Декабристов, 154а (№262), Ленская, 3а (№217), Тверская, 5а к.1 (№164), Тверская, 6 (№84), Тунакова, 53а (№126), Тунакова, 54а (№262) Фурманова, 50а (№295), Ямашева, 18а (№221).

В Ново-Савиновском районе: Волгоградская (четные номера домов с №22 по №30, нечетные номера домов с №35 по №45), Воровский пос., Воровского (нечетные номера домов с №1 по №15), Восстания (четные номера домов с №2 по №26, нечетные номера домов с №1 по №29); Гагарина (четные номера домов с №2 по №22, нечетные номера домов с №59 по №81), Голубятникова, 1, 3, 5, 7, 9; Ибрагимова (нечетные номера домов с №1 по №59); Короленко (четные номера домов с №32 по №56, нечетные номера домов с №53 по №113), Октябрьская.

В школах по адресам: Волгоградская, 26 (№91), Воровского, 13а (№91), Восстания, 8а к.1 (№43), Гагарина, 18а (№31), Октябрьская, 23б (№30). А также в детских садах: Гагарина, 18 (№250), Гагарина, 65а (№292), Ибрагимова, 7а (№275), Коллективная, 25а (№165), Коллективная, 31а (№203), Коллективная, 33а (№203), Короленко, 85а (№254), Октябрьская, 3б (№315), Октябрьская, 10а (№254).

Также в область отключения попадают больницы.

В Авиастроительном районе: Городская клиническая больница №12 (ул.Лечебная, 7); Городская больница №11 (ул.Максимова, 34/24); Детская городская клиническая больница №7 (ул.Айдарова, 2а).

В Кировском районе: Республиканская клиническая инфекционная больница (ул.Окольная, 10); Городская клиническая больница №2 (ул.Музыкальная, 13); Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер (ул.Маршрутная, 7).

В Московском районе: Городская клиническая больница №16 (ул.Гагарина, 121); Роддом (ул.Гагарина, 54); Госпиталь ветеранов (ул.Исаева, 5); Детская городская больница №1 (ул.Декабристов, 125а к1).

В Ново-Савиновском районе: Городская клиническая больница №7 (ул.Маршала Чуйкова, 54); Роддом (ул.Маршала Чуйкова, 56).

ИСТОЧНИК KP.RU