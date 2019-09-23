Почти половину Казани на 30 часов оставят без воды: кого отключат и что будут делать

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани обсудили грядущие массовое отключение воды в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах города.

Напомним, ее не будет с 27 по 29 сентября – ровно 30 часов по адресам. На это время краны пересохнут почти в половине жилого фонда Казани и соцобъектах: 1 788 многоэтажек, 10 000 частных домов и 800 учреждений. Кроме того, в 300 многоквартирных домах и 70 соцобъектах будет понижено давление воды.

Отключение связано с работами по замене запорной арматуры 1969 года выпуска, на чугунном корпусе которой при плановом осмотре коммунальщики нашли трещину.

- Капремонт был намечен на 2021 год, но металл не стал нас дожидаться. В принципе, такие регламентные работы выполняются за трое суток, но мы сократили их до 30 часов без потери качества. Прошу еще раз внимательно провести подготовительную работу, чтобы к пятнице все было в полной боевой готовности, - заявил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Так, основные работы пройдут в субботу, 28 сентября. 6 часов уйдет на опорожнение водовода, 18 часов – выполнение самого ремонта, 5 часов – на промывку, обеззараживание системы и регулировку гидравлического режима.

Также, пользуясь плановым отключением, коммунальщики параллельно отремонтируют еще 12 запорных арматур, заменят более 30 пожарных гидрантов, также на опорных станциях заменить и отремонтируют системы автоматики насосного оборудования.

Для подвоза питьевой и технической воды на время отключения планируют задействовать 50 единиц спецтехники.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Под массовое отключение попадают 12 круглосуточных стационаров, в том числе два роддома и три детских медучреждения.

При этом возможность по подключению насосов для постоянной подачи воды имеют лишь Горбольница №7 с родильным домом и стационар Горбольницы №16 так же с родильными домами.

В остальных медучреждениях хотят установить по два резервуара объемом пять кубометров для технической и питьевой воды. Особо обратят внимание Горбольницу №11, и детский больницы №1 и №7. Там пищу для пациентов готовят на месте, а потому для них нужно организовать бесперебойную доставку питьевой воды.

Помимо этого, на время массового отключения экстренную и неотложную медпомощь в Горбольнице №12 вряд ли окажут – на 28 сентября там предложено изменить маршрутизацию по трем профилям: хирургия, травматология и лор.

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Грядущее отключение воды коснется также 83 школ, 159 детских садов и 16 учреждений допобразования.

Благо в эту субботу детей решили отправить на экскурсии и различные спортивные мероприятия. 28 сентября в Казани будет объявлен днем здоровья и культуры. Ребята смогут принять участие в выполнении норм ГТО и играх. А в рамках проекта «Культурный дневник» школьники вместе с учителями посетят кино, музеи, театры и библиотеки.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мэр Казани Ильсур Метшин о причинах массового отключения воды:

«К сожалению, эта ситуация - прямое следствие хронического недофинансирования. В 2014 году было принято правительственное решение о том, чтобы отменить инвестнадбавку к тарифу на водоснабжение по всей стране. Это никак не уменьшило стоимость водоснабжения, о чем мечтали люди, которые принимали это решение, никак не увеличило количество вводимого жилья. Но зато водоканалы за пять лет имеют огромный недоремонт. Только по Казани он исчисляется миллиардами рублей. Где тонко, там и рвется. У нас еще «Водоканал» надежный, мы регулярно выполняем капитальный и текущий ремонт. Надеемся на то, что решение будет пересмотрено».