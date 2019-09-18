Казанского школьника с ножом и пистолетом взявшего в заложники свой класс могут признать невменяемым

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-18T11:11:37+03:00

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Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, 17-летний школьник, взявший в мае этого года в заложники свой класс – пришел с ножом и пистолетом, не соображал, что делает – «был не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими».

Причиной этого эксперты назвали наличие у подростка психического заболевания или иного болезненного состояния психики. Напомним, по одной из версий парень пошел на столь неадекватный поступок из-за неразделенной любви. Его учительнице, которая тоже оказалась в числе заложников, стало плохо, а сам школьник в итоге расплакался и сдался полиции.

В отношении его возбудили уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы» и на время следствия отправили под домашний арест. Теперь школьнику вместо колонии грозит принудительное лечение у психиатра.

Отметим, что из собственных источников в правоохранительных органах «Комсомолка» узнала, что этот самый школьник из обеспеченной семьи. Правда, родители в разводе. Отец работает в местном банке, а мать живет и трудится в Москве.

Колония или лечение? Последнюю точку в этом вопросе должен поставить суд. Процесс по данному делу должен пройти в эту пятницу. Он будет закрытым, как никак речь все же идет о несовершеннолетнем.

ИСТОЧНИК KP.RU