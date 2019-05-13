Сел за стол учителя с пистолетом и ножом: в Казани старшеклассник взял в заложники целый класс

В этот понедельник, 13 мая, в Казани ученик 10-го класса гимназии №7 Искандер Х. протащил мимо охраны пневматический пистолет и кухонный нож.

С помощью этого арсенала он взял в заложники свой класс. Парень зашел в кабинет русского языка, потребовал освободить учительницу стол и уселся за него. При этом никаких требований он не выдвигал. Интересно, о том, что в заложниках у мальчика оказались его 12 одноклассников и учитель правоохранителям стало известно от матери одного из детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708386" frameborder="0"></iframe> Казанская гимназия №7.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708394" frameborder="0"></iframe> Обстановка возле казанской гимназии №7.

- В 10.54 на телефон «112» поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10 класса гимназии № 7, которая сообщила, что одноклассник ее дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа МВД Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД Татарстана, зам начальника полиции по оперативной работе МВД Татарстана. В 11.40 17-летний подросток, был задержан, никто не пострадал, - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас с задержанным школьником беседуют специалисты из правоохранительных органов. В свою очередь, несмотря на то, что инцидент довольной быстро разрешился и никто не пострадал, той самой учительницы, в классе которой все и произошло, в итоге стало плохо с сердцем и ее срочно госпитализировали.

Отметим, что казанская гимназия №7 входит в топ-100 лучших школ России.

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