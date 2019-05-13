В Казани старшеклассник взял в заложники целый класс из-за неразделенной любви

На пороге элитной казанской гимназии №7 все еще стоят полицейские, которые никого из посторонних не пускают внутрь из-за ЧП. То и дело из здания обеспокоенные родители выводят своих детей, чтобы увезти их домой. Некоторые отказываются от комментариев, а другие не в курсе подробностей захвата в заложники целого класса. Для них хватило только одного этого сообщения, чтобы примчаться в гимназию за детьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708386" frameborder="0"></iframe> Казанская гимназия №7.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708394" frameborder="0"></iframe> Обстановка возле казанской гимназии №7.

Тем временем, в гимназии продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, их коллеги в данный момент работают с задержанным 17-летним подростком – Искандером Х.

Известно, что он из обеспеченной семьи. Правда, родители в разводе. Отец работает в местном банке, а мать живет и трудится в Москве.

В свою очередь «Комсомолка» узнала о возможной причине, которая толкнула парня на такой шаг, а также о подробностях злосчастного урока.

- Нравится ему наша одноклассница, но она над ним стебется, шутит, не принимает всерьез, - рассказал «Комсомолке» один из одноклассников подростка с пистолетом. - Морочит голову, говорит, что он трусит. Искандер сам по себе парень нормальный, вечно что-то придумывает, прикалывается. Ну вот она его и считает несерьезным и, что на настоящий поступок он не способен. Только идея зайти в класс с пистолетом - совсем глупо. Говорят, он ей даже сообщения присылал, что готов покончить с собой.

На соцстранице самого Искандера имеется выведенная в учебном пособии «формула» любви 21 века. Там все завязано на лайках и заканчивается рисунком разбитого сердца.

Вот такую "формулу" любви 21 века Искандер выложил на своей соцстранице.Фото: соцсети

А в этот понедельник 17-летний парень, видимо, решил все же доказать свою смелость избраннице. Он не пришел на первый урок, заявился лишь когда начиналось занятие по русской литературе. Как рассказали «Комсомолке» его одноклассники, сначала Искандер сказал, что был в больнице и готов даже предоставить справку.

Но после парень достал пистолет (как потом оказалось пневматический – Ред.), заставил учительницу Татьяну Мухину освободить свой стол и встать у стенки. Искандер вальяжно развалился на стуле педагога и заявил, что теперь урок будет вести он. Далее старшеклассник лишь хохмил, не спеша выдвигать какие-либо требования.

- Татьяне Васильевне (учительнице – Ред.) стало плохо, но она держалась, спокойно говорила с ним, - рассказал «Комсомолке» один из одноклассников Искандера.

Через некоторое время парень заявил, что в кабинете слишком много людей и согласился отпустить часть заложников. В основном выбежать в коридор смогли те, кто сидел поближе к двери, остальным пришлось остаться.

Одна из девочек смогла написать матери сообщение о том, что ее и всех в классе взяли в заложники. Женщина в свою очередь позвонила на телефон «112».

Когда буквально через 10 минут в дверях кабинета появились полицейские, Искандер также вальяжно сидел на стуле, но только убрал пистолет при виде людей в форме. Вместо него из сумки он достал завернутый до этого в каких-то салфетках кухонный нож. После непродолжительных переговоров парень опустил его, зарыдал и был задержан.

А его учительнице - Татьяне Мухиной, за плечами которой 43 года педагогического стажа, стало плохо с сердцем и ее госпитализировали.

На данный момент по факту захвата заложников во время урока следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы». Заявляется, что в рамках его расследования будет также дана оценка действиям администрации гимназии, которая не смогла обеспечить безопасность детей.

В свою очередь, как удалось узнать «Комсомолке», несмотря на то, что казанская гимназия №7 считается элитной на ее входе не установлены рамки металлодекторов. Именно поэтому Искандеры удалось спокойно пронести на урок и пневматический пистолет, и кухонный нож.

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