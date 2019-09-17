"За воровство в промышленных масштабах не увольняют, а за шоколад - сразу": Ксения Собчак высказалась об истории с увольнением чиновницы из-за фото в ванне

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-17T18:17:15+03:00

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История ульяновской чиновницы Светланы Опенышевой прогремела на всю страну. Напомним, что женщина выложила фотографии с отдыха в Азербайджане, где она отдыхала, лежа в ванне с лечебной нефтью.

Вот только кадр совсем не пришелся по нраву многим жителям Ульяновской области. Данные "шоколадные" фото начали широко обсуждать в интернете. А губернатор Ульяновской области Сергей Морозов даже заговорил об увольнении чиновницы.

Отреагировала на инцидент и известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак. По ее словам, ситуация выглядит странной.

- За воровство в промышленных масштабах не увольняют, а за шоколад - сразу" - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Отметим, что сама Опенышева уже извинилась за фотографии из Азербайджана, заявив, что никого не хотела обидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU