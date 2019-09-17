2019-09-17T14:21:38+03:00
Общество

"Нужно жить более скромно": Губернатор Ульяновской области хочет уволить чиновницу за фото в ванне с нефтью

По мнению Сергея Морозова, руководитель IT-корпорации региона Светлана Опенышева повела себя слишком уж нескромно [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: личная страница героини публикации.Фото: личная страница героини публикации.
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Чиновница из Ульяновска может лишиться работы из-за фотографии, сделанной ею во время отпуска. В центре скандала оказалась директор IT-корпорации Светлана Опенышева. Женщина всегда славилась своей открытостью в интернете. На своих страницах в соцсетях она не ограничивалась рабочими моментами. Чиновница с удовольствием делилась и своими фотографиями с отдыха.

Вот и кадры своего отпуска в Азербайджане Опенышева также решила разместить в своем Инстаграме. Вот только они вызвали шквал возмущений. Дело в том, что на фотографии чиновница принимает ванну с жидкостью коричневого цвета. Большинство пользователей интернета сразу же взбудоражила надпись под фото - "Много шоколада не бывает".

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Естественно, что тут же пошли гневные комментарии, что чиновница слишком уж шикарно отдыхает. В интернете многие посчитали, что Опенышева принимает именно шоколадную ванну. Хотя на деле чиновница отдыхает в ванне из нафталина, или иначе говоря, лечебной нефти. Данная услуга как раз есть в отеле, где и отдыхала Опенышева.

Мимо данных фотографий не смог пройти и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Он даже потребовал провести служебную проверку в отношении Опенышевой.

- Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно, - процитировал слова Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

Впрочем, многие местные СМИ отметили, что пресс-секретарь главы региона не указал главного, а именно то, что Сергей Морозов пригрозил уволить чиновницу за слишком яркую демонстрацию "красивой жизни".

К слову, пока официальной информации об увольнении Опенышевой нет. Свои фотографии из нефтяной ванны чиновница также решила удалить.

Меж тем, если посмотреть на цены, то отдых Опенышевой получается вполне бюджетным для чиновника. Так, из соседней Казани в Баку летают самолеты. Стоимость перелета туда-обратно на двоих не превышает 17 тысяч рублей. Провести же недельку в пятизвездочном отеле Garabag Resort&Spa, согласно расценкам на его сайте, можно за 55-60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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