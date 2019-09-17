"Прошу меня извинить": Чиновница из Ульяновска, которую хотели уволить из-за фото в нефтяной ванне, попросила прощения

Директор ульяновской IT-корпорации Светлана Опенышева за пару дней прославилась на всю страну, причем со знаком "минус". Всему виной фотографии с отдыха в Азербайджане, которые чиновница опубликовала в своих соцсетях.

Многим показалось, что женщина купалась в шоколаде. Это отчасти подтверждала и подпись Опенышевой к фотографиям - "Много шоколада не бывает". Впрочем, на деле оказалось, что чиновница принимала ванну с лечебной нефтью.

Фото: соцсети.

Тем не менее, на чиновницу начали косо смотреть, а губернатор региона Сергей Морозов даже потребовал организовать служебную проверку и грозился уволить Опенышеву. В итоге женщина решила извиниться за свой поступок.

- Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму. Ещё раз прошу меня извинить, - заявила Опенышева.

Сохранит ли чиновница свой пост - пока не известно. Впрочем, официальных заявлений об увольнении Опенышевой пока не было..