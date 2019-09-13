"Ленина не видел, но Сталина застал молодым": В Ульяновске с рельс сошел очередной "убитый" трамвай

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-13T11:45:52+03:00

Горожане считают, что большинству вагонов уже давно пора на пенсию

Изменить размер текста: A A

В Ульяновске ранним утром 13 сентября произошел очередной инцидент с участием трамвая. Около 6:15 трамвай маршрута №22, двигавшийся по улице Минаева в сторону Засвияжского района, сошёл с рельс на мосту через Свиягу.

Свидетелями инцидента стали сотни жителей Ульяновска. По мнению горожан, всему виной - изношенность трамвайных вагонов в городе, многие из которых курсировали по Ульяновску еще при советской власти. Вот они и попадают в различные неприятности, то с рельс сходят, то горят.

"Вы посмотрите на этот трамвай, он же, как сказали в одном фильме, "Ленина не видел, но Сталина" застал молодым. Он будто кричит уже о том, что его пора отправить на пенсию", - написал один из жителей города.

"Рельсы убиты, трамваи убиты. Интересно, с чего бы вдруг такая ситуация произошла", - предположил еще один горожанин.

"А хотят трамвай основным транспортом в городе сделать! Это ж сколько нервов нужно будет людям тратить пока они на таких трамваях и по таким дорогам на работу добираться будут! Вот тебе и основной транспорт!", - подытожил пользователь интернета из Ульяновска.

Впрочем, по официальной версией, далеко не пенсионный возраст трамвая стал причиной инцидента. По информации директора МУП «Ульяновскэлектротранс» Александра Мясникова, причиной происшествия стала изношенность одного из рельсов, который в настоящее время заменён.

В данном дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. В 7:40 вагон поставили на рельсы и движение по участку было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU