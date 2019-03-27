"Ему давно на свалку пора было": В Ульяновске прямо на ходу полностью сгорел трамвай

ЧП с пассажирским транспортом произошло в Ульяновске утром 27 марта. Примерно в 9:00 стало известно, что в районе перекрёстка улиц Камышинской и Шолмова загорелся трамвай, следовавший по 9 маршруту.

Пожар вспыхнул в вагоне Tatra-3 чешской сборки. По словам первого заместителя начальника МБУ «Управление гражданской защиты» Андрея Тамбовского, в салоне транспортного средства находились шесть человек, включая водителя и кондуктора. Все они смогли самостоятельно покинуть салон трамвая.

Жители Ульяновска сразу же начали обсуждать инцидент в соцсетях. Кто-то писал, что старенькие "Татры", которые начали производить в Чехословакии еще в далеком 1979 году, уже давно отжили свой век. В частности, пользователи интернета предполагали, что трамвай "решил самоутилизироваться" и "ему давно на свалку пора было". Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что "сейчас трамвай обратно покрасят и вновь пустят на маршрут.

Фото: соцсети.

Как отметил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников, предварительная версия произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности водителем трамвая. В настоящее время аварийные бригады предприятия готовятся отбуксировать вагон в депо.

В связи с произошедшим среди водителей и кондукторов «Ульяновскэлектротранс» пройдут внеочередные противопожарные инструктажи.

Напомним, что на прошлой неделе подобный инцидент произошел в Казани. 18 марта прямо во время движения загорелся трехсекционный трамвай. Электротранспорт, стоивший порядка 50 миллионов рублей, не подлежит восстановлению.