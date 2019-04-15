"Газ с тормозом перепутал?": В Ульяновске учебный трамвай сошел с рельсов и протаранил светофор

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-15T13:36:02+03:00

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Утром 15 апреля в Ульяновске произошел очередной инцидент с участием трамвая. Так, на перекрестке улиц Инзенская и Локомотивная сошел с рельсов учебный вагон. При этом, трамвай проехал несколько метров пока не врезался в светофор.

Что стало причиной инцидента, пока не известно. Не сообщается и то, сидел за рулем ученик-стажер или же квалифицированный водитель. Впрочем, в соцсетях уже начали обсуждать аварию, отметив, что, если это был экзамен, то ученик его явно не сдал, также среди вариантов были: "Газ с тормозом перепутал?" и "Засмотрелся на красивую девушку".

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ИСТОЧНИК KP.RU