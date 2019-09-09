2019-09-09T18:28:05+03:00
Авто

До 30 сентября в Казани частично ограничили движение транспорта по улице Зеленая

Это связано с ремонтом дороги
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет об участке от улицы Натана Рахлина до переулка Беркутова.Речь идет об участке от улицы Натана Рахлина до переулка Беркутова.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Как следует из очередного распоряжения Исполкома Казани, в городе до 30 сентября перекрыто движение транспорта по улице Зеленая. Речь идет об участке от улицы Натана Рахлина до переулка Беркутова. Причина введение ограничения в ремонте улично-дорожной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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