До 30 сентября в Казани частично ограничили движение транспорта по улице Зеленая
Как следует из очередного распоряжения Исполкома Казани, в городе до 30 сентября перекрыто движение транспорта по улице Зеленая. Речь идет об участке от улицы Натана Рахлина до переулка Беркутова. Причина введение ограничения в ремонте улично-дорожной сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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