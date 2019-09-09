В Казани улица Родина останется закрытой для автомобилистов до 20 сентября

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-09T15:41:58+03:00

Ограничение действует на участке от улицы Рылеева до улицы Рихарда Зорге

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе продлено действие ограничения движение транспорта по улице Родина. Речь идет об участке от улицы Рылеева до улицы Рихарда Зорге. Из-за затянувшихся работ по ремонту дороги проезд машин там запрещен уже до 20 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU