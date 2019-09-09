2019-09-09T16:42:21+03:00
Авто

В Казани до 15 октября закрыли проезд около стройки на улице Павлюхина

Там будут обустраивать заезды и выезды для транспорта
Олег ЛУГОВОЙ
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Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме Казани.Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме Казани.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В столице Татарстана из-за стройки здания по адресу: улица Павлюхина, 91, решили перекрыть проезд для транспорта. Дело в том, что там для него собираются обустроить заезды и выезды.

Речь идет об участке, который ограничен улицами Павлюхина и Спартаковская.

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, проезд будет запрещен вплоть до 15 октября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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