В Казани до 15 октября закрыли проезд около стройки на улице Павлюхина
В столице Татарстана из-за стройки здания по адресу: улица Павлюхина, 91, решили перекрыть проезд для транспорта. Дело в том, что там для него собираются обустроить заезды и выезды.
Речь идет об участке, который ограничен улицами Павлюхина и Спартаковская.
Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, проезд будет запрещен вплоть до 15 октября этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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