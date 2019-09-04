Беглого казанского экс-банкира Олега Полях, укравшего более 220 миллионов рублей, задержали на море

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-04T13:53:57+03:00

Денег при нем не нашли и отвезли в камеру СИЗО столицы Татарстана

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Стало известно о задержании и перевозки в Казань беглого экс-директора операционного офиса банка «Открытие» 41-летнего Олега Полях. Полицейские поймали его этим летом на море – в Новороссийске.

Напомним, мужчина обвиняется в хищении из хранилища, возглавляемого им отделения, более 220 миллионов рублей. Утверждается, что настоящие рубли, доллары и евро были заменены купюрами из «банка приколов». Подмену беглому помогала делать кассир - 47-летняя Наталья Степанова.

Когда Полях сбежал, женщину задержали, она во всем созналась, сообщив, что все деньги забрал начальник. Сейчас экс-кассира судят за присвоение в крупном размере.

А Поляха с сентября прошлого года объявили в розыск. В итоге экс-банкира задержали, вот только похищенных денег при нем не нашли. По его словам, он все проиграл на бирже.

- На денежные средства обвиняемого в сумме 4 миллионов рублей, находящиеся на банковском счету, наложен арест. Полях сейчас находится под стражей. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU