2019-09-04T13:53:57+03:00
Происшествия

Беглого казанского экс-банкира Олега Полях, укравшего более 220 миллионов рублей, задержали на море

Денег при нем не нашли и отвезли в камеру СИЗО столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Стало известно о задержании и перевозки в Казань беглого экс-директора операционного офиса банка «Открытие» 41-летнего Олега Полях. Полицейские поймали его этим летом на море – в Новороссийске.

Напомним, мужчина обвиняется в хищении из хранилища, возглавляемого им отделения, более 220 миллионов рублей. Утверждается, что настоящие рубли, доллары и евро были заменены купюрами из «банка приколов». Подмену беглому помогала делать кассир - 47-летняя Наталья Степанова.

Когда Полях сбежал, женщину задержали, она во всем созналась, сообщив, что все деньги забрал начальник. Сейчас экс-кассира судят за присвоение в крупном размере.

А Поляха с сентября прошлого года объявили в розыск. В итоге экс-банкира задержали, вот только похищенных денег при нем не нашли. По его словам, он все проиграл на бирже.

- На денежные средства обвиняемого в сумме 4 миллионов рублей, находящиеся на банковском счету, наложен арест. Полях сейчас находится под стражей. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллионеры с нашего двора: кто прославился в Казани, украв из банка огромные суммы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстан стал лидером по выбросу в воздух летучих органических соединений в Приволжском Федеральном округе
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало презентовал свой цикл телепередач о Татарстане
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
До конца 2019 года в Казани продлено перекрытие дороги на улице Гаяза Исхаки
В Марий Эл легковушка сбила женщину на «зебре»
5 сентября Казани без света на день оставят две школы и три детсада
В Марий Эл наименьший выброс загрязняющих веществ в Приволжском Федеральном округе
Татарстанская «Единая Россия» создала ситуационный центр для мобилизации перед выборами в Госсовет РТ
В Нижнекамске откроется бесплатный спортзал для пенсионеров
Ночью в Казани во время пожара в пятиэтажке спасли пять человек
В Марий Эл 21-летний водитель иномарки спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
Япония откроет в Татарстане медицинское производство 2,5 миллиарда рублей
Татарстанец чудом уцелел в пожаре, но при этом сильно обжег лицо
Скидка в 50% для татарстанских школьников и студентов в электричках будет действовать только внутри республики
На благоустройство дворов в Татарстане выделят 50 млрд рублей
Татарстанка, подбросившая новорожденного ребенка к магазину, была беременна не от мужа