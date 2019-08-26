Киркоров, Лобода и L’One: стал известен список звезд, которые примут участие в закрытии WorldSkills в Казани
В конце мероприятия флаг чемпионата будет передан Шанхаю
Церемония закрытия состоится на стадионе «Казань Арена»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 27 августа, на казанском стадионе «Казань Арена» состоится церемония закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Главной его частью станет награждение участников соревнований.
На сцене в этот вечер выступят Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana и молдавская группа Brio Sonores.
В конце мероприятия флаг WorldSkills будет передан Шанхаю, который проведет чемпионат через 4 года.
Напомним, что в церемонии закрытия примет участие Президент России Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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