2019-08-26T11:42:03+03:00
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Киркоров, Лобода и L’One: стал известен список звезд, которые примут участие в закрытии WorldSkills в Казани

В конце мероприятия флаг чемпионата будет передан Шанхаю
Алина ГАБДУЛИНА
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Церемония закрытия состоится на стадионе «Казань Арена»Церемония закрытия состоится на стадионе «Казань Арена»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 27 августа, на казанском стадионе «Казань Арена» состоится церемония закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Главной его частью станет награждение участников соревнований.

На сцене в этот вечер выступят Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana и молдавская группа Brio Sonores.

В конце мероприятия флаг WorldSkills будет передан Шанхаю, который проведет чемпионат через 4 года.

Напомним, что в церемонии закрытия примет участие Президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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