22 августа в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-22T13:43:10+03:00

Медведев также встретится с членами национальной сборной страны по профессиональному мастерству и побывает в Казанском техникуме информационных технологий и связи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В четверг, 22 августа, в Казани ждут премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он должен принять участие в открытии Чемпионата WorldSkills 2019. Но до этого он встретится с членами национальной сборной страны по профессиональному мастерству и побывает в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

Отметим, что открытие Чемпионата состоится в 19.00 на стадионе “Казань Арена”. Мероприятие продлиться три часа и закончится праздничным салютом.

На закрытии WorldSkills 2019 будет присутсвовать Президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU