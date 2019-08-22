22 августа в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев
В четверг, 22 августа, в Казани ждут премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он должен принять участие в открытии Чемпионата WorldSkills 2019. Но до этого он встретится с членами национальной сборной страны по профессиональному мастерству и побывает в Казанском техникуме информационных технологий и связи.
Отметим, что открытие Чемпионата состоится в 19.00 на стадионе “Казань Арена”. Мероприятие продлиться три часа и закончится праздничным салютом.
На закрытии WorldSkills 2019 будет присутсвовать Президент России Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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