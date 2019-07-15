2019-07-15T10:41:10+03:00
Происшествия

Минздрав Татарстана: планируется вылет за туристами пострадавшими в ДТП с автобусом в Башкирии

Транспортабельных пациентов на вертолете перевезут в БСМП Набережных Челнов
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Министерство здравоохранения Татарстана сообщает о состоянии пострадавших татарстанцев в аварии на трассе Уфа-Белорецк у деревни Ирныкши, Архангельского района Башкирии.

По последним данным на 15 июля, восемь человек остается в больницу № 21 города Уфа, еще один человек в БСМП столицы Башкирии. Пострадавшего ребенка увезли в ДРКБ Уфы. 23 пострадавших, среди которых есть один ребенок, лечатся амбулаторно. 12 из них находятся в пункте временного размещения. Уточняется информация по месту нахождения одного из пассажиров.

- Силами санитарной авиации Министерства здравоохранения Татарстана сегодня планируется перевод транспортабельных пациентов в БСМП Набережных Челнов, - сообщили в понедельник в Минздраве Татарстана.

Напомним, во время аварии автобус перевернулся, погибли шесть человек, 21 пострадавшего отправили в больницы. Возбуждено уголовное дело по статьям: "Нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть людей" и "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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