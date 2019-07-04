В Казани с карт пассажиров общественного транспорта за одну поездку списали 279 рублей: деньги обещали вернуть

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-04T12:07:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани ажиотаж вокруг непомерной суммы за одну поездку в том, же трамвае возник накануне, когда с пассажиров, решивших расплатиться банковской картой за проезд, списали вместо положенных 27-ми целых 279 рублей.

Пострадавшие сообщали, что они обращались с претензиями в МУП «Метроэлектротранс», откуда перенаправляли в ОАО «Транспортную карту».

- Мы приносим свои извинения. Все проблемы будут устранены. Мы уже обговорили с банками, возврат средств произойдет в течение 6-10 дней. Сбой произошел из-за человеческого фактора, - в итоге официально извинился гендиректор ОАО «Транспортная карта» Рамиль Якупов.

При этом, чтобы вернуть свои деньги казанским пассажирам придется потратить еще и время. Для этого нужно написать заявление в пунктах по работе с населением ОАО «Транспортная карта».

Они располагаются всего лишь по двум адресам: улица Некрасова, 24 и улица Чуйкова, 1а.

Пункты работают с понедельника по пятницу - с 8.30 до 19.00 без обеда, суббота и воскресенье с 8.30 до 15.00. Кроме того, о возникшей проблеме можно позвонить на «горячую линию» по телефону: 8 (843) 262-80-80.

Напомним, в начале этой недели в мэрии Казани гордо заявили, что в городе теперь во всем общественном транспорте можно расплачиваться за проезд банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU