В Казани во всех автобусах теперь можно платить за проезд банковской картой

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-01T13:03:16+03:00

До этого новые валидаторы тестировали лишь на некоторых маршрутах

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Как сообщил 1 июля в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, теперь в столице Татарстана оплатить проезд бесконтактной банковской картой можно во всех автобусах. По словам чиновника, кондукторам выдали для этого необходимое оборудование – валидаторы.

- С 1 июня в режиме опытной эксплуатации в течение месяца велась отладка взаимодействия систем и всех причастных структур, проводился анализ обращения граждан, – пояснил Айдар Абдулхаков.

При этом, по его словам, во время данного теста количество пассажиров, желающих оплатить проезд в автобусах банковской картой, лишь за последнюю неделю июня по сравнению с первыми семи днями увеличилось в четыре раза.

Напомним, с прошлого года таким образом можно оплачивать проезд в казанских трамваях, троллейбусах и метро. Теперь данный сервис с использованием технологий NFC доступен и в автобусах.

ИСТОЧНИК KP.RU