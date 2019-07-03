2019-07-03T17:57:55+03:00
Общество

"Это что, шутка?": Пассажиры трамвая в Казани заплатили за проезд 279 рублей вместо положенных 27

Проблема коснулась тех горожан, которые пытались оплатить поездку банковской картой [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Казанцы так долго ждали возможности оплачивать проезд в городском общственном транспорте банковской картой, но в итоге стали жертвой нововведения.

Так, в среду, 3 июля, горожане стали жаловаться на то, что в трамвае №5 за поездку с них сняли аж 279 рублей! Десятки негодующих «сторис» в Instagram и постов в различных группах не могли не обратить на себя внимания.

- Это что, шутка? Проезд в 10 раз подорожал? - задалась вопросом жительница города в соцсетях.

Пострадавшие писали, что из МУП «Метроэлектротранс» их перенаправляют в «Транспортную карту».

В это же время уже в другом трамвае дела обстояли совершенно иначе. С пассажиров в нем брали всего 2 рубля. Соответствующие чеки также появились в сети.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Наконец-то названа правильная цена на проезд в казанских автобусах, - шутит казанец, пожелавший остаться неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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