2019-06-06T18:09:27+03:00
Спорт

После ухода Бердыева и.о главного тренера ФК «Рубина» стал Роман Шаронов

До этого он в течение двух сезонов был наставником молодежного состава клуба
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: rubin-kazan.ruФото: rubin-kazan.ru
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После информации об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера казанского «Рубина», клуб официально сообщил о том, что исполняющим обязанности наставника будет исполнять Роман Шаронов.

До этого в течение двух последних сезонов 42-летняя легенда «Рубина» возглавлял тренерский штаб молодежки казанского клуба.

Напомним, Роман Шаронов играя в основном составе «Рубина» выходил в Премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба «бронзу» и «золото» чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал «Барселону», «Интер» и «Атлетико», доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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