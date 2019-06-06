После ухода Бердыева и.о главного тренера ФК «Рубина» стал Роман Шаронов
После информации об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера казанского «Рубина», клуб официально сообщил о том, что исполняющим обязанности наставника будет исполнять Роман Шаронов.
До этого в течение двух последних сезонов 42-летняя легенда «Рубина» возглавлял тренерский штаб молодежки казанского клуба.
Напомним, Роман Шаронов играя в основном составе «Рубина» выходил в Премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба «бронзу» и «золото» чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал «Барселону», «Интер» и «Атлетико», доходил до четвертьфинала Лиги Европы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я футболом не занимаюсь»: президент Татарстана отказался комментировать отставку Курбана Бердыева (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»