"Я футболом не занимаюсь": президент Татарстана отказался комментировать отставку Курбана Бердыева
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина". 5 июня об этом в футбольном клубе объявили официально. Казалось бы, что все точки над "и" расставлены, однако некоторые СМИ распространили информацию, что Бердыев может все же остаться у руля команды.
Журналисты попросили прояснить ситуацию президента Татарстана Рустама Минниханова, который сейчас находится на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Вот только отвечать на вопросы о "Рубине" он не стал.
- Я футболом не занимаюсь - цитирует Минниханова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Бердыев работал в "Рубине" с 2001 по 2013 годы. За это время казанцы дважды выигрывали чемпионат России и один раз кубок страны. В 2017 году Бердыев вновь встал у руля "Рубина", но результаты оказались не самыми лучшими. В минувшем сезоне казанцы финишировали лишь на 11 месте, показав свой худший результат за время выступления в элите российского футбола.
ИСТОЧНИК KP.RU
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