2019-06-05T15:42:19+03:00
Спорт

Все правильно сделал: Бердыев ушел из "Рубина" в самый подходящий момент

В минувшем сезоне под его руководством казанский клуб показал худший результат в Премьер-лиги в своей истории
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Об этом начали говорить еще несколько недель назад. Теперь же все подтвердилось официально. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина". Такое решение наставник принял после общения с руководством клуба.

Бердыев, конечно же, легенда для казанского клуба. Именно под его руководством "Рубин" достигал главных успехов. Он возглавил команду в 2001 году. На следующий сезон вывел команду в Премьер-лигу. В первый же сезон в элите казанцы взяли бронзовые медали.

В 2008 году Бердыев впервые привел "Рубин" к чемпионству. Спустя год казанцы повторили успех. В 2012 году в коллекцию трофеев добавился еще и Кубок России. При Бердыеве "Рубин" успел пошуметь и в Европе. Чего стоит только памятная победа на выезде над "Барселоной".

В 2013 году Бердыев покинул Казань. Он успел поработать в "Ростове", взял с дончанами серебро Премьер-Лиги, а в 2017 году вернулся в "Рубин".

Возвращение, что и говорить, триумфальным не получилось. "Рубин" начали терзать финансовые проблемы. Из-за накопившихся долгов команде пришлось расстаться со многими именитыми игроками. Среди них были, например, бразилец Жонатас, камерунец Сонг, австриец Бауэр, француз Мвила, россияне Набиуллин и Оздоев.

В первый сезон, благодаря грамотной селекции, "Рубин" сохранил прописку в элите, заняв 10 место. В предыдущем сезоне ситуация в команде не улучшилась. Исход игроков продолжился.

Ушли Кудряшов, Джанаев, Азмун. Бердыеву же приходилось работать с тем материалом, который есть. 11 место при таком положении дел не выглядит чем-то позорным. Единственный минус - это худший результат казанцев в Премьер-лиги в истории клуба.

Что будет с командой дальше - не ясно никому. Уже покинули команду игроки, которых приводил именно Бердыев - Байрамян, Цаллагов и Полоз. Скорее всего уйдут Сорокин и Игорь Коновалов, на которых неплохой спрос. Возможно еще кто-то.

В такой ситуации оставаться у руля команды, которая идет прямыми шагами в неопределенность, не лучший выбор для Бердыева. Вот он и ушел, если можно так сказать, то в весьма подходящий момент.

Что касается будущего команды в целом, то болельщики следят за ситуацией с замиранием сердца. Пока "Рубин" продолжает только терять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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