2019-06-05T15:49:19+03:00
Общество

Президент Татарстана о скандальной дороге в Дербышках: Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу

По мнению Рустама Минниханова, это просто кто-то раскачивает ситуацию
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

В эту среду на заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию о скандальной дороге в казанских Дербышках, строительство которой может разделить поселок на четыре части. Против этого выступают местные жители.

- Я думаю, это просто кто-то раскачивает ситуацию. Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу. Здесь ее обсуждать пока нет необходимости. Но вообще я обращался, у Ильсура Раисовича (мэр Казани – Ред.) интересовался, и он сказал, таких планов нет. И вообще это крупный инфраструктурный проект, и без правительства он не будет реализовываться. И когда там народ собрался, я даже выразил свое недовольство, почему представитель города официально не озвучил позицию, что нет планов реализации. Дороги мы будем строить, но там таких планов не было, - сказал президент Татарстана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генплан Казани 2035: без новой дороги в Дербышках встанет трасса М-7 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт «Бегишево» визуализируют в тематике Николая Лемаева к 14 ноября
В Казани к колонии приговорили дилеров, пойманных с более чем 4,3 килограмма наркотиков
В мэрии Казани утвердили проект строительства гостиницы на улице Нариманова
В Чувашии именинника приговорили к 10 годам колонии за то, что он насмерть забил дверью незнакомца
Водитель BMW, который на скорости снес ограждения в центре Казани, сам пришел в ГИБДД
Выборы в Госсовет Татарстана в 2019 году пройдут 8 сентября
В Набережных Челнах во время празднования Ураза-байрам-2019 люди устроили давку из-за бесплатной еды
Жителя Чувашии будут судить за избиение и попытку изнасилование своей престарелой матери
СМИ: тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев отправлен в отставку
ВТБ продлевает промо-вклад «Время роста»
Приставы в угоду банку оставили пенсионеру на жизнь всего 4 тысячи рублей в месяц
СУ СКР Татарстана: женщина убила своего избранника, обокрала и спрятала его тело в подвале
"Все, пора в утиль": в Ульяновске очередной трамвай сошел с рельсов
В Татарстане мужчина с телефоном стал фигурантом дела о разврате двух девочек