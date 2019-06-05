Президент Татарстана о скандальной дороге в Дербышках: Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-05T15:49:19+03:00

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В эту среду на заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию о скандальной дороге в казанских Дербышках, строительство которой может разделить поселок на четыре части. Против этого выступают местные жители.

- Я думаю, это просто кто-то раскачивает ситуацию. Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу. Здесь ее обсуждать пока нет необходимости. Но вообще я обращался, у Ильсура Раисовича (мэр Казани – Ред.) интересовался, и он сказал, таких планов нет. И вообще это крупный инфраструктурный проект, и без правительства он не будет реализовываться. И когда там народ собрался, я даже выразил свое недовольство, почему представитель города официально не озвучил позицию, что нет планов реализации. Дороги мы будем строить, но там таких планов не было, - сказал президент Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU