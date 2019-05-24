2019-05-24T13:48:41+03:00
Общество

24 мая в Казани состоится митинг против строительства дороги через Дербышки

Он пройдет с 18.00 до 20.00 на площади перед Дворцом культуры Саид-Галиева
Алина ГАБДУЛИНА
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В пятницу, 24 мая, в Дербышках состоится согласованный митинг против строительства дороги через поселок. Он пройдет с 18.00 до 20.00 на площади перед Дворцом культуры Саид-Галиева. Предельная заполняемость площадки - 1 282 человека.

Жителей казанского поселка выступают против строительства дороги, которая разделит поселок на четыре части и потребует сноса частных строений. Появление там указанной трассы предполагает новый генплан Казани, который, к слову, пока не принят.

Это уже не первый митинг активистов. Предыдущий состоялся 1 мая и собрал порядка тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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