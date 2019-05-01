Генплан Казани 2035: без новой дороги в Дербышках встанет трасса М-7

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-01T10:35:24+03:00

К 2035 году количество машин в городе вырастет до показателя 450 единиц на 1 000 жителей.

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В Советском районе Казани жителям представили развитие транспортной системы города в будущем. Речь идет об изменениях в рамках Генплана города до 2035 года.

Так, по словам представителя разработчика замдиректора Института Генплана Москвы Олега Григорьева, к 2035 году население Казани может составить до 1,5 млн человек. При этом, по минимальным прогнозам, количество машин вырастет до показателя 450 единиц на 1 000 жителей. Так, что в пробках могут встать многие улицы и не только.

- Анализ показал, что, если в 2035 году не будет этой связки, дороги по улице Главной, в утренний час пик встает М-7, катастрофическая ситуация сложится в районе Компрессорного завода и на мостах через Казанку, - заявил Григорьев.

Так, что улица Главная просто обречена стать частью большого кольца - дублера М-7. Речь идет о широтной связи через всю Казань – от Оренбургского тракта, через Салмачи до «Оргсинтеза».

При этом, по мнению Григорьева, чтобы на ближайшие 15 лет в Дербышках разгрузить улицу Мира, пока хватит двухполосной дороги.

Также он рассказал, что в Генплане 2035 заложено строительство коридоров для двух дорог – по улице Липатова и по другую сторону от ж/д дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU