СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-30T14:19:46+03:00

Пострадавший прибыл на вызов и был избит [видео]

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В Новочебоксарске продолжается расследование уголовного дела по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Главным фигурантом по нему проходит 26-летний местный житель. По версии следствия, он по пьяни напал и избил санитара «скорой».

Напомним, 26 мая потерпевший в составе бригады медиков прибыл на вызов к получившему травмы в драке молодому человеку. Но в итоге сам был избит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711324" frameborder="0"></iframe> В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

- В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Как рассказал на допросе парень, у их друга была рассечена бровь и конфликт произошел из-за того, что их не пускали в машину «скорой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711909" frameborder="0"></iframe> «Нас не пускали в машину»: в Чувашии напавшего на санитара «скорой» отправили под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU