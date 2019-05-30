2019-05-30T14:19:46+03:00
Происшествия

«Нас не пускали в машину»: в Чувашии напавшего на санитара «скорой» отправили под домашний арест

Пострадавший прибыл на вызов и был избит [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Новочебоксарске продолжается расследование уголовного дела по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Главным фигурантом по нему проходит 26-летний местный житель. По версии следствия, он по пьяни напал и избил санитара «скорой».

Напомним, 26 мая потерпевший в составе бригады медиков прибыл на вызов к получившему травмы в драке молодому человеку. Но в итоге сам был избит.

В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

- В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Как рассказал на допросе парень, у их друга была рассечена бровь и конфликт произошел из-за того, что их не пускали в машину «скорой».

«Нас не пускали в машину»: в Чувашии напавшего на санитара «скорой» отправили под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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