«Нас не пускали в машину»: в Чувашии напавшего на санитара «скорой» отправили под домашний арест
В Новочебоксарске продолжается расследование уголовного дела по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений».
Главным фигурантом по нему проходит 26-летний местный житель. По версии следствия, он по пьяни напал и избил санитара «скорой».
Напомним, 26 мая потерпевший в составе бригады медиков прибыл на вызов к получившему травмы в драке молодому человеку. Но в итоге сам был избит.
В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.
- В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
Как рассказал на допросе парень, у их друга была рассечена бровь и конфликт произошел из-за того, что их не пускали в машину «скорой».
«Нас не пускали в машину»: в Чувашии напавшего на санитара «скорой» отправили под домашний арест.
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ИСТОЧНИК KP.RU