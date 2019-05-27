Инцидент в Новочебоксарске произошел накануне. В седьмом часу вечера в «скорую» поступил вызов о пострадавшем в драке молодом человеке. Когда бригада медиков заехала во двор, то их встретила компания из восьми пьяных парней.

Санитар так и не смог добраться до пострадавшего. Путь ему преградил один из молодых людей. После словесной перепалки сотрудник бригады «скорой» получил рукой по лицу. Ему удалось скрутить напавшего и уложить на землю. Однако к последнему на помощь поспешили его друзья. В итоге санитара избили. В ситуацию пришлось вмешаться другим сотрудникам «скорой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711324" frameborder="0"></iframe> В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

- После осмотра и оказания необходимой помощи санитар отправлен на амбулаторное лечение. Все произошедшее зафиксировано автомобильным видеорегистратором. Действиям всех лиц будет дана правовая оценка, - прокомментировали инцидент в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

К слову напавшие на сотрудника «скорой» уже найдены полицейскими. Все они ранее уже судимые жители города Новочебоксарска в возрасте от 18 до 26 лет.

- На них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника «скорой». Будет это сделано или нет станет известно после доследственной проверки, проводимой СУ СКР Чувашии.