2019-05-27T20:29:43+03:00
Происшествия

В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит

Нападавшие найдены полицейскими, решается вопрос о возбуждении уголовного дела [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Прибывших на вызов медиков встретила компания из восьми молодых людей.Прибывших на вызов медиков встретила компания из восьми молодых людей.Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Инцидент в Новочебоксарске произошел накануне. В седьмом часу вечера в «скорую» поступил вызов о пострадавшем в драке молодом человеке. Когда бригада медиков заехала во двор, то их встретила компания из восьми пьяных парней.

Санитар так и не смог добраться до пострадавшего. Путь ему преградил один из молодых людей. После словесной перепалки сотрудник бригады «скорой» получил рукой по лицу. Ему удалось скрутить напавшего и уложить на землю. Однако к последнему на помощь поспешили его друзья. В итоге санитара избили. В ситуацию пришлось вмешаться другим сотрудникам «скорой».

В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

- После осмотра и оказания необходимой помощи санитар отправлен на амбулаторное лечение. Все произошедшее зафиксировано автомобильным видеорегистратором. Действиям всех лиц будет дана правовая оценка, - прокомментировали инцидент в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

К слову напавшие на сотрудника «скорой» уже найдены полицейскими. Все они ранее уже судимые жители города Новочебоксарска в возрасте от 18 до 26 лет.

- На них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника «скорой». Будет это сделано или нет станет известно после доследственной проверки, проводимой СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани жителей дома №2 на улице Столбова на сутки оставят без воды
В Татарстане до начала купального сезона уже утонуло два человека
В казанском сквере имени Аксенова уличный кинотеатр начнет работать уже с 29 мая
В Марий Эл женщина засунула в себя сотовый телефон, чтобы пронести его в колонию
В Татарстане ищут мужчину, который 10 дней назад вышел из дома и пропал
Сотрудники аэропорта Казани попались на краже из багажа пассажира дорогого виски
Больше всего должников-алиментщиков живет в Набережных Челнах: приставы Татарстана составили портреты неплательщиков
Трех татарстанцев будут судить за производство и продажу суррогатного бензина
Экс-глава Исполкома Чистополя за вымогательство взятки приговорен к колонии
Набережная казанского озера Нижний Кабан получила награду от Американской ассоциации планирования