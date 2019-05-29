2019-05-29T11:03:23+03:00
Происшествия

В Чувашии участников нападения на санитара «скорой» отправили под арест

В отношении одного из них и вовсе возбудили уголовное дело [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне в отношении 26-лтенего жителя Новочебоксарска было возбуждено уголовное дело за избиение им санитара «скорой», который приехал на вызов к пострадавшему в драке.

Напомним, сотрудник «скорой» даже не смог дойти до пациента. Бригаду медиков во дворе встретила компания пьяных молодых людей. С одним из них и завязалась потасовка. Вскоре к ней присоединились и другие молодые люди. Санитар был избит.

В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

Вскоре полиция установила личности участников нападения. Им вменили мелкое хулиганство и назначили штраф.

С этим не согласилась прокуратура, посчитав, что это чрезмерно мягкое наказание для молодых людей. Тем более, что ранее они уже привлекались за подобные правонарушения.

Поэтому на постановления по делу об административном правонарушении надзорный орган города вынесены протесты. В итоге по требованию прокуратуры постановления о штрафах отменены и суд назначил молодчикам административный арест на 4 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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