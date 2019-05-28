В Чувашии по факту избиения санитара «скорой» на вызове возбуждено уголовное дело
В отношении 26-летнего жителя Новочебоксарска, напавшего на санитара «скорой», возбуждено уголовное дело по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений».
Напомним, вечером 26 мая бригада «скорой помощи» прибыла по вызову во двор дома №14 на улице Советской в Новочебоксарске. Там молодой человек получил травмы во время драки.
Вот только санитар так и не смог добраться до него. Медиков во дворе задержала компания из восьми нетрезвых парней в возрасте от 18 до 26 лет. Возник конфликт, в результате которого был избит санитар.
В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.
Полицейские установили личности всех участников инцидента. В отношении одного из них и было возбуждено уголовное дело.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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