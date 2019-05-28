В Чувашии по факту избиения санитара «скорой» на вызове возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-28T16:12:33+03:00

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В отношении 26-летнего жителя Новочебоксарска, напавшего на санитара «скорой», возбуждено уголовное дело по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Напомним, вечером 26 мая бригада «скорой помощи» прибыла по вызову во двор дома №14 на улице Советской в Новочебоксарске. Там молодой человек получил травмы во время драки.

Вот только санитар так и не смог добраться до него. Медиков во дворе задержала компания из восьми нетрезвых парней в возрасте от 18 до 26 лет. Возник конфликт, в результате которого был избит санитар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711324" frameborder="0"></iframe> В Чувашии санитар «скорой», спешивший к пострадавшему в драке, сам был избит.

Полицейские установили личности всех участников инцидента. В отношении одного из них и было возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU