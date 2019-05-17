2019-05-17T18:56:12+03:00
Общество

В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей

Ее хотят сделать объектом культурного наследия [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Лика ИСАЕВАФото: Лика ИСАЕВА
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Об этом на своей соцстранице сообщает помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

- Сегодня у меня прошло совещание по развитию старинной дороги, открывшейся после оттока Волги … В ходе дискуссии и рассмотрения материалов обследования решили ставить на охрану все покрытие как объект археологического наследия, - пишет Балтусова

По ее словам, мнение специалистов едино - охранять объект нужно обязательно, чтобы предотвратить дальнейший разбор каменного мощения.

Нет, прогуливаться там горожанам, конечно, можно, пока вода вновь не вернулась, но поиск охотников за кладами с металлоискателями и выемку из земли артефактов запрещают.

Балтусова уточняет, в скором времени археологи направят результаты своих обследований старинной мостовой вместе с заявкой о включении ее в список выявленных памятников.

Пока же местная администрация установит там специальные стенды и будет присматривать за мостовой до того, как вода вернется.

Фото: facebook.com/obaltusova

Фото: facebook.com/obaltusova

ИСТОЧНИК KP.RU

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