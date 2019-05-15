"Там могут быть сокровища": В Казани высох участок Волги, там нашли старинную дорогу и ищут клад

Сначала жители Казани подняли шум, ужаснувшись тому, как обмелела река Волга. Однако позже они решили взять от ситуации максимум пользы и вышли на некогда богатую на воду реку с металлоискателями. Решение это вполне обоснованно.

Дело в том, что после сильного обмеления Волги под Казанью обнаружили старую дорогу, вымощенную камнем. Долгие годы она была скрыта водой, но сейчас оголилась. Попасть на нее можно если идти сначала по грунтовке от «Локомотива» в сторону яхт-клуба мимо заброшенных катеров, забора, леса и пляжа, а после пройти Вороний куст. Оттуда уже видна будет старая дорога.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По одной из версий, это Дальнее устье недалеко от Петрушкиного разъезда. Там до разлива Волги стояли пристани, и туда в 1918 году белая армия перевозила золото Российской Империи. Не исключено, что именно монеты там и ищут горожане с металлоисктелями. Эту версию «Комсомолке» подтвердил и один из таких «охотников за сокровищами» Равиль.

- Я ищу старые монеты и сокровища уже не первый год. Часто выезжаю за город, изучаю книги по истории. Нечего стоящего пока не нашел, но меня это не печалит. Я уже чисто ради идеи езжу. А тут такая новость – нашли старю дорогу! Там обязательно что-то должно быть! Монеты, например. Ездил сегодня и завтра поеду. Сына возьму. За реку обидно, но и шанс упускать нельзя, - признался он.

Ездят туда и знакомые Равиля. Одному из них, например, посчастливилось найти связку старинных ключей и нечто, напоминающее фляжку.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В интернете горожане выдвигают предположения, что совсем скоро дорогу могут закрыть из-за большого внимания к ней.

- Зря указали координаты, кто-нибудь шлагбаум поставит, как в карьере Юдино, и за проезд начнут собирать, - пишет David Leonov.

- Я не удивлюсь если завтра там будет стоять касса, - вторит ему Дарья Демина.

Так или иначе, а ездят туда сейчас не только в поисках клада, но и просто так, чтобы увидеть то, что многие десятилетия прятала в себе Волга.

Фото: соцсети

Пресс-служба министерства экологии Татарстана связывает падение уровня воды на реке Волге и Куйбышевском водохранилище с аномально высокими температурами весной текущего года, а также пропуском воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по реке. Отмечается, что уровень воды упал на 3 метра.

- С начала весны текущего года фактическое развитие гидрологической обстановки в бассейне реки Волги проходило по неблагоприятному сценарию, - сообщает ведомство.

В понедельник, 13 мая, Куйбышевское водохранилище планируется перевести в режим наполнения. К 9 июня планируется достичь отметки 52 метров. О состоянии рыбы в Волге минэкологии региона не сообщает.