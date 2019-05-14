В Чебоксарах увековечили имена погибших в Сирии военнослужащих
Речь идет о 29-летнем Валерии Емдюкове и 34-летнем Григории Зиновьеве
Фото: НА-СВЯЗИ.ru
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В прошедший День Победы на памятнике воинам, погибшим в локальных конфликтах, в Чебоксарах появились новые имена. Так, на плитах увековечили Валерия Емдюкова и Григория Зиновьева, которые погибли в Сирии при исполнении воинского долга.
Известно, что 29-летний чебоксарец сержант Емдюков погиб под минометном обстрелом в августе 2017 года, а 34-летний уроженец Канашского района сержант Зиновьев – в сентябре 2018. Григорий находился в самолете-разведчике Ил-20, который был сбит.
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ИСТОЧНИК KP.RU