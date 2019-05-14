В Чебоксарах увековечили имена погибших в Сирии военнослужащих

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-14T13:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедший День Победы на памятнике воинам, погибшим в локальных конфликтах, в Чебоксарах появились новые имена. Так, на плитах увековечили Валерия Емдюкова и Григория Зиновьева, которые погибли в Сирии при исполнении воинского долга.

Известно, что 29-летний чебоксарец сержант Емдюков погиб под минометном обстрелом в августе 2017 года, а 34-летний уроженец Канашского района сержант Зиновьев – в сентябре 2018. Григорий находился в самолете-разведчике Ил-20, который был сбит.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU