«Очень жаль, что он погиб»: Григорий Зиновьев из Чувашии находился на борту сбитого Ил-20 в Сирии
Однокурсники Григория Зиновьева, погибшего во время падения сбитого российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, скорбят, вспоминая своего товарища. Университетский товарищ Зиновьева - Сергей Матюков, попрощался на своей страничке с ним, написав:
«В ночь на 18 сентября в Сирии был сбит российский самолет-разведчик ИЛ-20. Погибло 15 российских военнослужащих. Среди них Григорий Зиновьев. Мой однокурсник и товарищ. Мы вместе закончили исторический факультет. Это большая потеря для всех».
Во время беседы с корреспондентом «КП-Казань» Сергей вспоминал, как впервые познакомился с Григорием.
- Мы поступили на исторический факультет Чувашского педагогического университета. Он поступал, уже имея базовое образование - закончил Канашский педагогический колледж, - рассказал Сергей Матюков. - Оба занимались спортом - Гриша со школы был увлечен каратэ, много бегал, вел здоровый образ жизни. Это нас и сплотило.
Парни вместе занимались рукопашным боем, участвовали в соревнованиях. После первого курса поехали на практику - на археологические раскопки. В Цивильском и Канашском районе находили места стоянок древних людей, предметы быта из глины и бронзы. Через год Григорий совместно с отрядом поисковиков отправился на раскопки на места боевых действий.
Григорий закончил исторический факультет Чувашского педагогического университета.Фото: из личного архива
- Приехал воодушевленным, увлеченно рассказывал про то, как им удается вернуть имена тех героев Великой Отечественной войны, что до сих пор числятся пропавшими без вести, - вспоминает Сергей. - Они там находили каски, оружие, боеприпасы, пряжки, кисеты и портсигары. Гриша всегда любил и хорошо знал историю России, родного края.
Учился Зиновьев хорошо. «Ботаником» не был, но все зачеты и курсовые сдавал вовремя. Старался не подводить ни себя, ни маму, которая воспитывала его одна. Был очень начитан, эрудирован. При этом компаний не чурался.
- Он был нашим неформальным лидером, - признается Сергей. - В общении очень простой, никогда никаких конфликтов с окружением за пять лет. Это про него очень много говорит. Душа компании, вокруг него всегда были люди, и он умел дарить нам частичку своего хорошего настроения.
Получив диплом, Зиновьев в 2008 году отправился в армию на срочную службу. Попал в ВВС, служил в Ленинградской области. Там же и подписал контракт.
Григорий признавался друзьям, что на месте службы занимается техническим обеспечением самолетовФото: из личного архива
Во время отпускных встреч с однокурсниками Григорий признавался, что на месте службы занимается техническим обеспечением самолетов, познакомился с девушкой. Чем закончилось это знакомство - никто не знает.
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