В Казани старшеклассник взял в заложники целый класс: после его задержания возбудили уголовное дело
По факту взятие в заложники учеников 10 класса гимназии №7 Казани возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Напомним,, 13 мая, 17-летний Искандер Х. пришел на уроки, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом. Он удерживал собственных одноклассников и учителя русского языка и литературы. Никаких требований он не выдвигал, но и никого из класса не выпускал.
Обстановка возле казанской гимназии №7.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана. - В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.
Считается, что причиной, толкнувшей подростка на такой шаг, стала неразделенная любовь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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