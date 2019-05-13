2019-05-13T15:00:17+03:00
Происшествия

В Казани старшеклассник взял в заложники целый класс: после его задержания возбудили уголовное дело

Подросток вооруженный пистолетом и ножом удерживал не только своих сверстников, но и учителя [видео]
Лика ИСАЕВА
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Считается, что причиной, толкнувшей подростка на такой шаг, стала неразделенная любовь.Считается, что причиной, толкнувшей подростка на такой шаг, стала неразделенная любовь.Фото: соцсети
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По факту взятие в заложники учеников 10 класса гимназии №7 Казани возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Напомним,, 13 мая, 17-летний Искандер Х. пришел на уроки, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом. Он удерживал собственных одноклассников и учителя русского языка и литературы. Никаких требований он не выдвигал, но и никого из класса не выпускал.

Обстановка возле казанской гимназии №7.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана. - В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

Считается, что причиной, толкнувшей подростка на такой шаг, стала неразделенная любовь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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