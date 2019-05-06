День Победы 2019 в Казани: как 9 мая будет работать общественный транспорт
На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани председатель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков рассказал, как в День Победы 2019 в столице Татарстана будет работать общественный транспорт.
Так, 9 мая он выйдет на маршруты по графику рабочего дня. При этом автобусы, троллейбусы и трамвая будут в праздник перевозить пассажиров до позднего вечера - до 23.30, а метро - до 0.00.
Также, после праздничного салюта организуют спецподачу автобусов. Кроме того, в День Победы 2019 в Казани изменят схему движения общественного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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