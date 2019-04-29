Майские праздники 2019 в Казани: программа мероприятий и схема движения общественного транспорта

Майские праздники в Казани традиционно пройдут ярко и интересно. Начиная с Дня Весны и Труда и заканчивая Днем Победы, горожанам предоставлен широкий выбор различных мероприятий, которые пройдут во всех районах столицы Татарстана. "Комсомолка" подготовила для жителей и гостей Казани программу мероприятий и схему движения общественного транспорта в майские праздники 2019.

Майские праздники в Казани традиционно пройдут ярко и интересноФото: Василий ХОДАРЕВ

1 МАЯ

1 мая в Старо-Татарской слободе в Казани откроется летний туристический сезон. В этот день для гостей и жителей Казани пройдет праздник «Завтрак туриста». Мероприятие начнется в 13.00.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Известно, что на установленной летней сценической площадке по улице Марджани выступит военный оркестр, который исполнит национальные мелодии. После, перед зрителями выступят известные деятели Союза писателей республики, которые прочитают стихи татарских поэтов.

Также на сцене выступят студенты Казанского государственного института культуры. Они представят анимационную детскую программу «По следам искусства».

В 18.00 на сцене будут исполнены песни на татарском, турецком, английском, французском и итальянском языках, а хореографические коллективы исполнят яркие танцы.

Также 1 мая с 11.00 до 15.00 жителей и гостей Казани ждут на острове Свияжск. Здесь гостей будут встречать аниматоры, сладкие угощения, хороводы с традиционными русскими песнями, а также конкурсы. В этот день здесь состоится торжественное открытие туристического сезона. Так почему бы не отправиться отдохнуть за город: насладиться пейзажами и повеселиться заодно?

Ведь май - месяц, когда стоит проводить больше времени на свежем воздухеФото: Андрей МИРЕЙКО

Также, с 1 по 10 мая в крупных торговых центрах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани традиционно будет производиться трансляция праздничного выпуска радиогазеты «Колокол Победы», в эфире которого прозвучат поздравления для ветеранов и песни фронтовых лет.

На Кремлевской набережной в этот день тоже состоится праздник весны и труда.

4 и 5 МАЯ

Интересно, что в этом году в Казани появятся новые монументы, посвященные Великой Отечественной войне - в Юдино состоится открытие обновленной Аллеи воинской славы и сквера, а в Советском районе 4 мая в 10.00 состоится открытие памятника Пограничникам, расположенного в жилом комплексе «Танкодром».

Также 4 с 12:00 до 20:00 в Казани впервые пройдет Пасхальная ярмарка. Торговые ряды развернутся на пешеходной улице Баумана в центре города. На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров, хлебопекарен и сыропроизводителей, а также сувениры от ремесленников Татарстана.

Жители и гости Казани смогут не только продегустировать продукцию, но и поучаствовать в многочисленных мастер-классах по приготовлению блюд. Кроме того, на ярмарке запланированы выступления музыкальных и фольклорных коллективов, конкурсы рисунков, мастер-классы по приготовлению кулича и раскрашиванию пасхальных яиц, розыгрыш призов. Для детей здесь также будет организована развлекательная зона. Ярмарка будет функционировать до вечера 5 мая.

6 МАЯ

Совсем скоро завершится подготовка видеофильма о подвигах жителей районов Татарстана в годы войны. Первый показ ленты пройдет 6 мая на торжественном концерте, посвященному празднику Великой Победы в культурном центре «Московский».

7 МАЯ

«Парад колясок-2019» - это специальное шествие, участниками которого выступают семьи с детскими колясками, оформленными в стиле военной техники, самолётов, кораблей или сказочных героев. Принять участие в этой затее могут все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети от 4 до 7 лет с игрушечными. Те участники, чьи дети уже давно выросли из колясок, могут украсить детский велосипед. Всех участников ждут гарантированные подарки.

Мероприятие состоится в парке «Крылья Советов». Парад будет идти с 17.00 до 20.00.

Также 7 мая в Казани пройдет заключительная ярмарка весеннего сезона. Торговля будет на 10 площадках города:

- В Авиастроительном районе на площадке перед «Бахетле» на улице Ленинградская, 27.

- В Вахитовском районе в 2 местах: в префектуре «Старый город» по улице Карима Тинчурина, 13 и на площадке на пересечении улиц Достоевского и Волкова.

- Кировский район - на территории перед «Ягодной Слободой».

- В Московском районе - на площадке напротив супермаркета на пересечении улиц Кулахметова и Восстания.

- В Ново-Савиновском районе - проспект Ямашева, 71а на парковочной площадке «Бахетле».

- В Приволжском районе - на площадке перед КЦ «Чулпан».

- В Советском районе: в агропромышленном парке «Казань» и на рынке «Дерби» в поселке Дербышки.

В это же время в парке «Крылья Советов» состоится праздничное мероприятие «Нам Победы той забыть нельзя!». В программе ожидается выступление духового оркестра, творческих коллективов, а также тематические экспозиции по битвам Великой Отечественной войны.

Параллельно с этим, в жилом комплексе Дербышки пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти героев войны. А на стадионе «Ракета» - праздник «Мы помним тебя, солдат».

В рамках мероприятия в 14.00 будет организована интерактивная площадка «Сохраните память о былом». Для создания духа той эпохи будет воссоздана уличная обстановка военных лет, установлены военный госпиталь, штаб, информационные арт-объекты, которые расскажут о подвиге воинов. В 18.00 здесь же состоится театрализованное представление, а завершит праздник концерт

8 МАЯ.

8 мая жителей и гостей Казани будут ждать на Кремлевской набережной. Здесь состоится торжественное мероприятие «Музыка победы на Кремлевской набережной» и флешмоб «Мы помним».

На Кремлевской набережной 1 мая тоже состоится праздник весны и труда

Также 8 мая во дворце культуры имени Ленина в Казани состоится праздник, на который приглашено более 500 ветеранов и тружеников тыла.

В этот же день на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов пройдут 15 памятных мероприятий у обелисков и памятникам павшим участникам войны.

ЗАПУСК ФОНАТНОВ

1 мая заработают музыкальные фонтаны около театра Камала , а в сквере "Стамбул" - фонтан "Султан". Чуть позже - 6 мая - будет запущен Фонтан в парке Крылья Советов. Кажется, это отличный повод для того, чтобы устроить вечернюю прогулку!

Во время майских праздников в Казани заработает большая часть уличных фонтанов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В один только День Победы в Казани запланировано более 120 праздничных мероприятий, которые охватят практически все общественные пространства города. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут спектакли, концерты, выставки, праздничный парад и красочный салют на «Казань Арене».

В Вахитовском и Приволжском районах в этот день будет организовано праздничное чествование ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны на предприятиях и организациях районов. Во дворах, скверах и парках пройдут культурные мероприятия, для ветеранов проведут концерты и спектакли.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На территории Кировского и Московского районов в период празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение 93 мероприятий в учреждениях культуры, молодежи, образования и спорта с общим охватом около 30 тысяч человек

9 МАЯ

9 мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах.

В парке Победы праздник начнется с торжественного возложения цветов к Вечному огню. Там же состоится открытие памятника Труженикам тыла. На протяжении всего дня в парке будут работать тематические площадки.

Так, с 10.00 горожан ожидает фестиваль «Наследники Победы» с участием более 600 представителей 32 регионов России. Продолжит праздничную программу традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы», состоящий из 250 участников.

А с 14.30 гости парка смогут увидеть выступления творческих коллективов города, в 18.00 в рамках проекта «Риорита радость Победы» в парке зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении военного духового оркестра.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Однако главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия, где пройдет парад, а склоны Казанского Кремля станут трибунами. Одной из самых важных частей праздника, как и в прошлые годы, станет акция «Бессмертный полк», сбор участников стартует в 13.00.

Завершится празднование Дня Победы в 22.00 красочным салютом, для наилучшего просмотра горожан приглашают на территорию перед стадионом «Казань Арена».

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2019

В майские праздники в Казани изменится схема движения общественного транспорта.

Так, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая он будет работать по графикам выходного дня. Однако в День Победы рейсы продлят до 23.30.

С 17.00 6 мая до 23.00 7 мая и с 17.00 8 мая до 21.00 9 мая в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города будут следовать:

- автобусные маршруты №15, 29, 75 по улице Право-Булачная – Астрономическая – Лобачевского – Карла Маркса – Батурина – Кремлевской дамбе и далее по маршрутам;

автобусные маршруты №6, 35, 37, 47, по улице Татарстан – Московская – Чернышевского – Лево-Булачная – Астрономическая – Лобачевского – Карла Маркса – Батурина – Кремлевской дамбе и далее по маршрутам;

автобусный маршрут №74 по улице Татарстан – Габдуллы Тукая – Бурхана Шахиди - Чернышевского – Лево-Булачная – Астрономическая – Лобачевского - Карла Маркса – Батурина – Кремлевской дамбе и далее по маршруту;

в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы будут следовать:

- автобусные маршруты №15, 29, 75 по улице Кремлевская набережная – Саид-Галеева – Бурхана Шахиди – Чернышевского – Лево-Булачная и далее по маршрутам;

- автобусные маршруты №6, 35а, 37, 47 по улице Кремлевская набережная – Саид-Галеева – Бурхана Шахиди – Чернышевского – Московская и далее по маршрутам;

- автобусные маршруты №22, 28а, 89, по улице Кремлевская набережная – Батурина и далее по маршрутам;

Движение троллейбусного маршрута №2 «Площадь Габдуллы Тукая – Сибирский тракт» в этот период будет закрыт.

С 17.00 8 мая до 21.00 9 мая автобусные маршруты №6, 10а, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 54, 63, 74, 75, 89, 91 при закрытии Кремлевской дамбы в направлении Кировской дамбы со стороны центра города будут следовать:

- автобусные маршруты № 15, 29 по улице Право-Булачная – Чернышевского – Московская – Ташаяк – Саид-Галеева – Кировской дамбе – Несмелова – Краснококшайская – Большая Крыловка - Ленская – Хусаина Ямашева и далее по маршрутам;

- автобусный маршрут №75 по улице Право-Булачная – Чернышевского – Московская – Ташаяк – Саид-Галеева – Кировской дамбе – Несмелова – Краснококшайская – Большая Крыловка – Мулланура Вахитова – Чистопольская и далее по маршруту;

автобусные маршруты №6, 37, 47 по улице Татарстан – Московская – Ташаяк – Саид-Галеева – Кировской дамбе – Несмелова – Краснококшайская – Большая Крыловка - Ленская – Хусаина Ямашева и далее по маршрутам;

автобусный маршрут №74 по улице Татарстан – Габдуллы Тукая – Бурхана Шахиди – Саид-Галеева – Кировской дамбе – Несмелова – Краснококшайская – Большая Крыловка – Мулланура Вахитова – Чистопольская и далее по маршруту;

в направлении Кировской дамбы со стороны парка имени Горького будут следовать:

- автобусный маршрут №10а по улице Вишневского – Островского – Татарстан – Габдуллы Тукая и далее по маршруту;

- автобусный маршрут №35 по улице Вишневского – Островского – Татарстан – Московская – Ташаяк – Саид-Галеева – Кировской дамбе – Несмелова – Краснококшайская – Большая Крыловка - Ленская – Хусаина Ямашева и далее по маршруту;

- автобусные маршруты №30, 54, 63, 91 по улице Вишневского – Островского – Татарстан и далее по маршрутам;

в направлении парка имени Горького со стороны Кировской дамбы будут следовать:

- автобусный маршрут №10 по улице Габдуллы Тукая – Татарстан – Островского – Вишневского и далее по маршруту;

- автобусный маршрут №35а по проспекту Хусаина Ямашева – Ленская – Большай Крыловка – Краснококшайская – Несмелова – Кировская дамба – Саид-Галеева – Ташаяк – Московская – Татарстан – Островского – Вишневского и далее по маршруту.

На время прохождения «Бессмертного полка» 9 мая планируется усилить работу метрополитена. В 21.00 на остановке «Футбольный стадион “Казань Арена”», для транспортного обслуживания жителей после завершения праздничного салюта будет сосредоточено 40 автобусов, следующих:

в направлении остановки «Ветеринарная академия» для следования в Вахитовский, Приволжский, Советский районы (20 единиц);

в направлении остановки «Ул.Адоратского» в Авиастроительный, Кировский, Московский, Ново-Савиновский районы – (20 единиц).

Работу трамвайного маршрута №5 планируется усилить до 14 единиц, троллейбусного маршрута №1 – до 10 единиц.