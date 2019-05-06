2019-05-06T10:26:37+03:00
Общество

На время праздников с 9 по 12 мая парковки в Казани будут бесплатными

Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков
Лика ИСАЕВА
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Автобусы будут развозить горожан после салютаАвтобусы будут развозить горожан после салютаФото: Из материалов пресс-службы
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Председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков рассказал, как будет ходить общественный транспорт в Казани во время праздника 9 мая. Решено сделать бесплатными муниципальные парковки с 9 по 12 мая.

Городской наземный транспорт будет работать дольше - до 23.00, подземный до 24.00, но только 9 мая.

На время проведения шествия «Бессмертный полк», Парада Победы и его репетиций в Казани изменится движение некоторых маршрутов транспорта. 6 и 7 мая с 17.00 до 23.00, а также с 17.00 8 мая до 21.00 9 мая изменяются схемы движения девяти автобусных маршрутов под номерами 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75 по ул. Право-Булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба. После салюта горожан будет развозить общественный транспорт.

Спецавтобусы будут ждать горожан для развозки к кладбищам 7 мая, в день поминовения усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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