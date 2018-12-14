2018-12-14T15:09:20+03:00
Общество

Суд отобрал у дочери экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина элитную квартиру

Бывший руководитель рухнувшей финансово-кредитной организации успел подарить жилье в центре Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Конкурсный управляющий обанкротившегося Татфондбанка Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием вернуть в конкурсную массу элитное жилье дочери экс-главы банка Роберта Мусина. Фигурант уголовного дела о многомиллиардном хищении успел подарить квартиру в центре Казани по улице Тельмана в так называемом «поселке нефтяников».

Несмотря на то, что защита экс-банкира заявляла, что квартира площадью более 500 квадратных метров является единственным жильем семьи Мусиных, суд постановил признать договор дарения недействительным.

К слову, также недействительным признан и брачный договор между Робертом и Лидией Мусиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 декабря в Казани проведут митинг, приуроченный двухлетию со дня краха Татфондбанка (подробности)

Татфондбанк предъявил Роберту Мусину требования более чем на 21 миллиард рублей (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей