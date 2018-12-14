Суд отобрал у дочери экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина элитную квартиру

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-14T15:09:20+03:00

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Конкурсный управляющий обанкротившегося Татфондбанка Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием вернуть в конкурсную массу элитное жилье дочери экс-главы банка Роберта Мусина. Фигурант уголовного дела о многомиллиардном хищении успел подарить квартиру в центре Казани по улице Тельмана в так называемом «поселке нефтяников».

Несмотря на то, что защита экс-банкира заявляла, что квартира площадью более 500 квадратных метров является единственным жильем семьи Мусиных, суд постановил признать договор дарения недействительным.

К слову, также недействительным признан и брачный договор между Робертом и Лидией Мусиной.

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