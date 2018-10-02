"Татфондбанк" предъявил Роберту Мусину требования более чем на 21 миллиард рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-02T14:20:17+03:00

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В Арбитражный суд Татарстана поступил очередной иск в отношении экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина. На этот раз ему предъявлены требования на сумму 21,5 миллиарда рублей. Исцом выступил "Татфондбанк", который обвиняет Мусина в причинении имущественного вреда. Такая информация появилась на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что ранее Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск ПАО «Татфондбанк» о признании брачного договора между Лидией и Робертом Мусиными недействительным. Его объединили с аналогичным и рассмотрят 15 ноября

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