15 декабря в Казани проведут митинг приуроченный двухлетию со дня краха Татфондбанка
15 декабря в казанском парке имени Петрова пострадавшие вкладчики нескольких рухнувших татарстанских банков проведут масштабный митинг, на который приедут люди со всего Поволжья.
Сейчас участники акции готовят плакаты. Они хотят призвать к ответственности виновных. Митинг пройдет в честь двухлетия с момента, когда крупнейшие банки Татарстана рухнули. Так, в эту субботу вкладчики Татфондбанка и Интехбанка подведут итоги.
Среди митингующих будут участники Великой Отечественной войны и их дети, которые на специальных условиях просят вернуть им их «замороженные» накопления.
Вкладчики, среди которых предприниматели и частные лица собирают подписи и пишут письмо в администрацию Президента России, в котором просят взять дело с рухнувшими татарстанскими банками под контроль Следственного комитета РФ. По их словами, в Татарстане арбитражные суды проходят с нарушениями, противоречащими закону в пользу республиканских компаний.
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