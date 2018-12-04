В Сочи прекратили уголовное дело по факту гибели мальчика из Татарстана, которого по ливневке унесло в море

4 Дек. 16:30 2018-12-04T16:30:57+03:00

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В Сочи прекратили уголовное дело в отношении хозяина отеля, рядом с которым в ливневку упал 7-летний Николай Мальков из Нижнекамска.

Несчастный случай произошел 3 августа текущего года в поселке Лазаревский, куда мальчик приехал отдыхать вместе со своей бабушкой. Они прогуливались по улице после сильного дождя. На глазах пенсионерки ребенка потоком воды внезапно унесло в открытую ливневую канализацию.

Женщина звала на помощь, а после сама прыгнула в этот люк, чтобы спасти внука. Ее вытащили обратно очевидцы и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тело ребенка позже обнаружили уже в море.

На состоявшемся во вторник, 4 декабря, суде было удовлетворено желание сторон о примирении. Семье погибшего мальчика назначена компенсация в размере 150 тысяч рублей.