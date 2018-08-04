Утонувший в Лазаревском ребенок был из Татарстана

4 Авг. 10:47 2018-08-04T10:47:16+03:00

Изменить размер текста: A A

3 авгута в Сочи, в поселке Лазревский, произошла трагедия. Во время ливня дороги поселка превратились в водопады и русла горных рек с сильным течением. На одной из улиц шла пенсионерка вместе с семилетним внуком. Мальчик прыгал чуть впереди бабушки, шли они по тротуару, и на глазах женщины он внезапно скрылся под бурлящим потоком воды. Женщина отчаянно звала на помощь, и даже сама прыгнула в этот люк, чтобы спасти ребенка. Ее выловили очевидцы, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Мальчика обнаружили уже в море, его тело потоками воды отнесло на побережье. Он погиб, как полагает следствие, уже в момент падения, получив смертельную травму головы.

По одной из версий, там оказался открыт люк канализации, чтобы не топить улицы города. По другой - потоки воды размыли ливневую канализацию.

Как сообщили в мэрии Сочи, отец погибшего мальчика влетел из Татарстана. Его перелет и проживание, транспортировку тела погибшего администрация города берет на себя.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»