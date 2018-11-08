2018-11-08T17:47:53+03:00
Происшествия

За гибель мальчика из Татарстана в Сочи будут судить хозяина гостевого дома

Ребенок провалился в ливневку, его тело в итоге нашли уже в море
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Уголовное дело о гибели в Сочи семилетнего мальчика из Татарстана передано в суд. Перед законом ответит 52-летний хозяин гостевого дома, в котором вместе с бабушкой проживал ребенок. Именно по вине мужчины, как полагает следствие, и произошла жуткая трагедия.

Напомним, после ливня будущий первоклассник вместе с бабушкой возвращались к себе в номер. Из-за ненастья улицы поселка Лазаревский превратились в русла горных рек с сильным течением.

Мальчик прыгал по тротуару чуть впереди бабушки, и на глазах женщины ребенок внезапно скрылся под бурлящим потоком воды. Женщина отчаянно звала на помощь, сама прыгнула в этот люк, чтобы вытащить внука. Но не смогла, ее выловили очевидцы, и доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Тело погибшего мальчика обнаружили уже в море. Он погиб, как выяснило следствие, уже в момент падения, получив смертельную травму головы.

Фигурантом уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" стал 52-летний владельц гостевого дома, где проживали бабушка и внук.

Как полагает следствие, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской в поселке Лазаревское бетонную плиту.

Сделал он это для того, чтобы гостям было удобно входить в дом, и плита располагалась над ливневой канализацией. При этом мужчина не стал сооружать перила или другое ограждение, не установил решетки с прозорами в оголовке канавы. Усугубило ситуацию и то, что мужчина имел специальное образование, и знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил.

- Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК России.

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